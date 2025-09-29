Dodental schietpartij mormoonse kerk in VS loopt op

GRAND BLANC (ANP) - Het dodental na de schietpartij in een mormoonse kerk in de Amerikaanse staat Michigan is opgelopen tot vijf, met inbegrip van de dader. Dat maakte William Renye, de politiechef van Grand Blanc waar de schietpartij plaatsvond, bekend tijdens een persconferentie.

Aanvankelijk meldde de politie dat de schutter twee personen had gedood, maar later werden nog twee lichamen gevonden in de kerk, die na de schietpartij in brand vloog. De brand werd vermoedelijk aangestoken door de dader.

De kapel van de kerk is "volledig verloren", aldus Renye. De politie doorzoekt het puin en "werkt onvermoeibaar door om meer lichamen te vinden", vertelde hij.

Volgens de politie ramde de dader met een voertuig de ingang van de kerk. Vervolgens opende hij het vuur op honderden mensen die aan het bidden waren. De schutter stierf ter plekke na een vuurgevecht met twee toegesnelde politieagenten.