ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental schietpartij mormoonse kerk in VS loopt op

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 3:36
anp290925007 1
GRAND BLANC (ANP) - Het dodental na de schietpartij in een mormoonse kerk in de Amerikaanse staat Michigan is opgelopen tot vijf, met inbegrip van de dader. Dat maakte William Renye, de politiechef van Grand Blanc waar de schietpartij plaatsvond, bekend tijdens een persconferentie.
Aanvankelijk meldde de politie dat de schutter twee personen had gedood, maar later werden nog twee lichamen gevonden in de kerk, die na de schietpartij in brand vloog. De brand werd vermoedelijk aangestoken door de dader.
De kapel van de kerk is "volledig verloren", aldus Renye. De politie doorzoekt het puin en "werkt onvermoeibaar door om meer lichamen te vinden", vertelde hij.
Volgens de politie ramde de dader met een voertuig de ingang van de kerk. Vervolgens opende hij het vuur op honderden mensen die aan het bidden waren. De schutter stierf ter plekke na een vuurgevecht met twee toegesnelde politieagenten.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

194019434_m

Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

Loading