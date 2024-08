John Cena vindt seksscenes gênant

John Cena vond het ongemakkelijk om een seksscène te filmen voor de film Trainwreck (2015). In een interview voor de show Club Shay Shay van American footballspeler Shannon Sharpe vertelde de acteur dat hij het "verschrikkelijk" vond. "Er zijn zo veel mensen nodig om een film te maken. Het is totaal niet intiem", aldus Cena. "Het is ontzettend gênant."

Trainwreck is een komedie geschreven door Amy Schumer over de losbandige Amy Townsend, gespeeld door Schumer. Het feit dat het een scène in een komedie was, maakte het nog erger voor Cena. "Ze zeiden letterlijk, 'probeer de seks zo ongemakkelijk mogelijk te maken'", aldus de acteur.

In het interview vertelde Cena ook over zijn grap tijdens de uitreiking van de Oscars, waar hij bijna naakt op het podium verscheen. Volgens Cena was dat nog erger dan de seksscène in Trainwreck. "Ik kom daar op in een ruimte vol met vakgenoten, waarvan ik er veel nog nooit heb ontmoet omdat ik mezelf nog niet ver genoeg omhoog heb gewerkt", vertelt de acteur. Toch kon Cena het voorstel niet afwijzen toen Jimmy Kimmel hem zijn idee voor de grap vertelde.