Justin Timberlake en Tiger Woods openen sportbar in Schotland

Justin Timberlake en Tiger Woods gaan een sportbar openen in Schotland. Het Amerikaanse magazine Billboard schrijft dat de popster en de golflegende hun zinnen hebben gezet op een oude bioscoop in het historische stadje St. Andrews.

Het duo Timberlake en Woods opende eerder al een sportbar in de stad New York. Ook in de tweede locatie van hun T-Squared Social-concept is het de bedoeling dat mensen er kunnen bowlen, darten en op een golfsimulator spelen. Ook is er gelegenheid om uit eten te gaan en een drankje te drinken. In Schotland willen de ondernemers de oude bioscoopschermen die in het pand aanwezig zijn, behouden.

De gemeenteraad van de regio Fife, waar St. Andrews met zijn beroemde golfbaan onder valt, heeft toestemming gegeven om het oude pand op te knappen. De raad zou het waarderen dat het gebied rond de bioscoop op deze manier nieuw leven in wordt geblazen. De verbouwing zal volgens documenten in de komende drie jaar van start gaan.