Wereldrecord op beeld: Morbide obese Amerikaan drinkt vier liter limonade in 21 seconden

Amerikaanser ga je het niet krijgen: er staat een rij met dorstige mannen klaar op een podium met elk een gallon (3,78 liter) limonade van de hoofdsponsor voor de neus. Het publiek moedigt de deelnemers enthousiast aan, terwijl de Amerikaanse vlag op de achtergrond wappert. Er kan er maar één de winnaar zijn...

Halve kilo suiker

De zwaarlijvige Amerikaan Eric 'Badlands' Booker overtreft zijn eigen verwachtingen en wordt voor de vierde keer op rij kampioen limonade-adten. De Lemonade Chug Contest champion gooit de enorme hoeveelheid suikerrijke drank in 21 seconden achter zijn huig, en verbreekt daarmee zijn eigen wereldrecord. In totaal krijgt de geweldenaar op deze manier liefst 500 gram suiker binnen.

Nathan's famous lemonade

Concurrent James Webb heeft een minder prettige dag. Hij faalt jammerlijk in zijn poging om de liters naar binnen te werken, en moet ook nog eens en plein public overgeven, terwijl 'Badlands' met zijn overwinningsband toekijkt (zie foto).

Booker, die op zijn Youtube-kanaal op regelmatige basis enorme hoeveelheden eten en drinken in recordtijd in zijn maag laat verdwijnen, is duidelijk in zijn commentaar direct na zijn overwinning. Hij brult het uit en zwaait naar zijn fans in het publiek. Bekijk hieronder de fascinerende beelden van Sportscentre.