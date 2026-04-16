Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

Marco Borsato werkt voorzichtig aan een comeback. Eerste stap: een gesprekje op tv met zijn goede vriend Sergio Herman, die uiteraard geen moeilijke vraag stelde. Het had Borsato meer gesierd als hij bij een kritische interviewer was gaan zitten, vinden veel mensen.

Presentator Humberto Tan in zijn talkshow: “Je kunt natuurlijk wel vragen bedenken aan hem: heb je ergens spijt van? Heb je contact gehad met het slachtoffer?”

Tafelgast Maaike Timmerman reageert: “Je kunt iemand niet verplichten om een kritisch interview te laten geven uiteraard, dat is aan hem, maar de enige vraag die ik nog wel heb is rond die appjes die er gestuurd zijn naar dat jonge meisje.”

Mede-tafelgast Josine Droogendijk: “Er zijn ook zaken die niet juridisch een straf opleveren, maar wel gewoon onfatsoenlijk zijn. Ik heb wel altijd als ik naar zijn muziek luister, dat ik toch altijd aan dat beeld en die appjes denk. Dat heb je toch in je hoofd. Die muziek leeft daardoor niet meer zoals daarvoor.”

Vieze appjes

Angela de Jong noemt in Pauw & De Wit behalve de vieze appjes nog een paar smerige voorbeelden: samen lingerie kopen en op het bed zitten van het meisje terwijl ze naakt was. “Dat zijn dingen die misschien niet strafbaar zijn, maar die voor mij wel moreel toch duidelijk hebben gemaakt dat ik niet zo heel veel met die Marco Borsato op heb.”

Ze gaat verder: “Als hij mij zou willen terugwinnen, dan zou het helpen om gewoon eens tegenover een scherpe interviewer te gaan zitten en gewoon eens antwoord te geven op alle vragen die er nog liggen na die rechtszaak. Maar ook om toch eens een blijk van enige wroeging te geven dat dit inderdaad niet kan tegenover een meisje dat 15, 16 of 17 is.”