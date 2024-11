Linda de Mol wil nog niet zeggen hoe het zit tussen haar en Jeroen Rietbergen

Linda de Mol denkt niet "dat de tijd rijp" is om een interview te geven over haar privéleven en vragen te beantwoorden die mensen hebben rondom het wangedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. "De emoties liggen overal zo hoog, ook bij mij", aldus de presentatrice in een uitgebreid interview met Shownieuws. Jeroen Rietbergen, met wie De Mol jarenlang samen was, werd bij The Voice beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het is voor het eerst in lange tijd dat De Mol een uitgebreid interview op camera geeft. Na het nieuws over Rietbergens gedrag bij The Voice, strandde de relatie met De Mol. Naar verluidt is het stel weer samen, al is dat nooit bevestigd. "Ik hoef me niet te verantwoorden voor de keuzes die ik maak in mijn privéleven. Ik zou wel willen zeggen hoe dingen zitten, maar daar is het niet het goede moment voor", legt de presentatrice uit. "Wat kun je zeggen? Je kunt het gewoon helemaal niet goed doen."

De Mol zegt het ook "onzin" te vinden dat mensen zeggen dat zij "met de pers moet praten". "Dan denk ik: maar waar staat dat? In welk wetboek staat dat dat moet?", aldus De Mol.

Het filter van Gooise Vrouwen

"Het is grappig dat werd gesuggereerd dat ik jonger wilde overkomen", aldus de 60-jarige presentatrice.

"Toen we in de villa filmden, was het pokkenweer. Bij Gooische Vrouwen moet de zon schijnen. Er kwamen grote lampen achter het raam die de zon moesten suggereren, maar toen zagen we eruit alsof we onder de rotsen gelegen hadden", legt De Mol uit. "Ze zeiden: joh, maak je niet druk, dat komt goed in de nabewerking."

Uiteindelijk was het filter "iets te doorgeschoten" in de nabewerking, erkent De Mol. "Maar die heisa... Het wordt al gebruikt sinds mensenheugenis. Al die mensen die boos waren, gebruiken zelf op Instagram ook een filter."

Eerder liet RTL al weten de kritiek op het filter mee te nemen bij de "afwerking van de resterende afleveringen". Het zesde seizoen van Gooische Vrouwen werd overigens bijzonder goed ontvangen bij de kijkers van Videoland. Niet eerder keken zoveel mensen binnen 24 uur naar de release van een Nederlandse dramaserie. Hoeveel mensen toen precies keken, deelde Videoland niet.