Matthew Perry kreeg van assistent drie keer ketamine op sterfdag

Matthew Perry vroeg zijn persoonlijk assistent Kenneth Iwamasa op zijn sterfdag drie keer om een dosis ketamine. Dat blijkt uit documenten, in handen van entertainmentwebsite Page Six. Iwamasa hangt nu een celstraf van vijftien jaar boven het hoofd voor het toedienen van de drug.

De eerste dosis kreeg Perry om 8.30 uur 's ochtends, de tweede dosis ongeveer vier uur later en de laatste nog een paar uur later. "Spuit er maar flink wat in", zei Matthew volgens de documenten. Toen zijn assistent daarna thuiskwam van boodschappen doen, trof hij Perry dood aan in zijn jacuzzi.

Iwamasa zou Perry ongeveer een maand lang ketamine hebben toegediend. Het middel wordt medisch gebruikt voor verdoving van patiënten met pijn. Hij zou de acteur gedurende een maand lang vloeibare ketamine en zuigtabletten hebben gegeven.

In totaal zijn vijf mensen verdacht in het onderzoek naar de dood van de Friends-ster. Ze worden onder meer beschuldigd van "het samenzweren om ketamine te verspreiden" en "distributie van ketamine, met de dood tot gevolg". Perry overleed in oktober op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een overdosis ketamine.