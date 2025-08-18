Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Een veelgebruikt landbouwgif veroorzaakt blijvende schade in kinderhersenen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers vandaag in het vakblad JAMA Neurology. Het gaat om chlorpyrifos (CPF), een insecticide dat in de landbouw nog steeds veel wordt gebruikt in de VS en elders in de wereld. De Europese Unie heeft het chemische goedje in 2020 verboden.

Wetenschappers van Columbia University en University of Southern California (USC) onderzochten 270 kinderen en tieners in New York. Zij hadden bij de geboorte allemaal aantoonbare hoeveelheden van het middel in hun navelstrengbloed. Tussen hun zesde en veertiende levensjaar kregen ze hersenscans en motorische testen.

Hoe meer blootstelling, hoe meer schade

De uitkomst was duidelijk: hoe hoger de blootstelling, hoe groter de afwijkingen in de hersenstructuur en stofwisseling. Ook scoorden de kinderen slechter op fijne motoriek, zoals handbewegingen en reactiesnelheid.

"Landarbeiders, zwangere vrouwen en ongeboren kinderen worden tot op de dag van vandaag in gevaar gebracht op een niveau dat vergelijkbaar is met die in dit onderzoek. Het probleem is wijdverbreid”, waarschuwt hoogleraar Virginia Rauh van Columbia. “Het is van vitaal belang dat we de blootstellingsniveaus blijven monitoren, vooral bij zwangere vrouwen in landbouwgemeenschappen.”

Wijdverspreide effecten

Ook hoofdonderzoeker Bradley Peterson van USC is bezorgd: “De verstoringen in hersenweefsel en stofwisseling die we zagen bij prenatale blootstelling aan dit ene pesticide waren door het hele brein verspreid. Er is een grote kans dat andere organofosfaatpesticiden vergelijkbare effecten veroorzaken.”

Oproep tot strengere regels

Volgens de onderzoekers is het cruciaal om zwangere vrouwen en jonge kinderen te beschermen tegen deze middelen, juist omdat de hersenontwikkeling in die fases het kwetsbaarst is. Ondanks eerdere verboden kan blootstelling nog steeds plaatsvinden via landbouwproducten of de lucht in agrarische gebieden.