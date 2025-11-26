Maxime Meiland kan niet stoppen met werken: ‘Niet genoeg geld’

Van Maxime Meiland zijn we nog niet af. Nederland begint schoon genoeg te krijgen van de Meilandjes (en de televisiebazen dus ook), maar Maxime kan nog niet zonder ons. De familie Meiland zegt zelf de stekker te hebben getrokken uit hun voortdurende aanwezigheid op TV, maar vermoedelijk was het voor beide zijde mooi geweest.

Er komt alleen nog een kerstserie van Chateau Meiland aan, zegt Maxime. “Ja, die kerstserie hadden we al afgesproken, dus daar kwamen we niet onderuit”, zegt ze op Radio 538

Dat is niet voor de hele familie goed nieuws. Erica en Martien Meiland vinden het misschien wel welletjes geweest, maar Maxime Meiland is nog maar 30 en moet nog zo’n vijftig jaar door.

Maxime kan niet stil gaan leven, zegt ze. “Dat valt vies tegen.. Nee, we hebben het hartstikke goed hoor, maar het is niet dat ik nu al kan zeggen: ‘Ik ga met pensioen!’

Ze weet niet wat ze moet: “Nee, ik weet het niet. Kijk, wij doen het ook al zoveel jaar en we hebben al zoveel afleveringen gedaan, dat je ook altijd bezig bent met de serie. Misschien ga ik wel helemaal niks meer op tv te doen en ga ik weet ik het… Lekker achter de kassa bij Albert Heijn, ook prima!”

Uitleg voor wie nooit keek: dit zijn de Meilandjes

De familie Meiland is een Nederlandse realityfamilie rond Martien Meiland, zijn ex-vrouw Erica Renkema en dochters Maxime en Montana, die bekend werd door televisieprogramma’s over hun verhuizingen en bed-and-breakfastavonturen in Frankrijk. Ze werden eerst opgemerkt in het emigrateprogramma Ik vertrek en groeiden vanaf 2019 uit tot een van de bekendste tv-families van Nederland met de hitserie Chateau Meiland, die zelfs de Gouden Televizier-Ring won.​

In Chateau Meiland volgt de camera het gezin terwijl zij een vervallen Frans kasteel ombouwen tot bed & breakfast, met veel aandacht voor Martiens flamboyante gedrag, de nuchtere Erica en de dochters die meewerken in het familiebedrijf. De combinatie van chaos, humor en familiegevoel leverde hoge kijkcijfers op, meerdere seizoenen, spin-offs en lucratieve nevenactiviteiten zoals boeken, tv-optredens en samenwerkingen.​

Maxime zelf is de jongste dochter, geboren in 1995 in Sassenheim, en inmiddels een zelfstandige mediapersoonlijkheid die naast Chateau Meiland ook eigen tv-projecten, een boek en veel aandacht in de showmedia heeft. Daardoor is zij uitgegroeid tot een bekende Nederlander die voor veel mensen het gezicht is van de nieuwe generatie Meilandjes.