ACM: netbeheerders lopen achter bij aanpak wachtrijen stroomnet

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 8:52
DEN HAAG (ANP) - Het oplossen van de wachtrijen voor aansluitingen op het overvolle stroomnet gaat te langzaam. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die constateert dat netbeheerders achterlopen bij het aanpakken van het probleem. Het gevolg is dat de wachtrijen van bedrijven die een aansluiting willen maar deze voorlopig niet kunnen krijgen, blijven oplopen.
Volgens de ACM moeten netbeheerders meer prioriteit geven aan maatregelen die slimmer netgebruik mogelijk maken. De toezichthouder maakte zich eerder hard voor dit soort maatregelen. Dan worden bedrijven gestimuleerd het net efficiënter te gebruiken, zodat er meer bedrijven en huishoudens op het net kunnen.
Hier is echt meer vaart nodig. Meerdere netbeheerders hebben daarbij onvoldoende inzicht in het gebruik van hun netten om nieuwe flexibele contractvormen effectief aan te bieden, aldus de ACM. Om ervoor te zorgen dat netbeheerders de achterstanden wegwerken, moet iedere netbeheerder nu voor 6 februari een verbeterplan inleveren bij de toezichthouder.
