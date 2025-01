Meghan wil imago oppoetsen met nieuwe show, maar "alles is nep"

Meghan Markle gaat eindelijk weer iets doen voor Netflix waar ze al jaren een contract mee heeft. Het wordt een kookshow, maar niet zoals beloofd vanuit haar eigen keuken. Ze gaat haar kookkunsten vertonen bij de buren.

En dat is niet het enige dat fake is aan het programma With love van de 42-jarige hertogin van Sussex. Ze huppelt ook door een enorme tuin die niet van haar is, terwijl ze haar kijkers had beloofd een echt inkijkje in haar leven te geven.

Waar ze zich dan wel bevindt? Op het landgoed van de extreem rijke familie Cipolla, dat 4,8 miljoen euro waard is. Er is 8 hectare aan citroen- en avocadobomen.

Ondertussen kookt ze in een keuken waar alleen het fornuis al 18.000 euro kost. De pannen zijn 700 euro, de snijplank 70 en elk bord kost 65 euro, en nogmaals: het is allemaal niet van haar.

Meghan presenteert zich als de perfecte huisvrouw: ze bakt taarten, kookt in allerlei grote pannen en zet bloemen in een vaas.

Of het haar imago kan redden is maar zeer de vraag. Eerdere docu's die ze samen met prins Harry maakten mislukten allemaal behoorlijk. Kijkers vonden de reallifeseries niet echt genoeg of gewoon saai.

Bron: De Telegraaf