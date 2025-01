Boeing blijft onder verscherpt toezicht luchtvaartautoriteit FAA

SEATTLE (ANP/RTR) - Boeing blijft onder verscherpt toezicht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dat zei vertrekkend directeur Mike Whitaker van de FAA. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant wordt al sinds begin vorig jaar strenger gecontroleerd door de FAA na een reeks incidenten met zijn toestellen. Zo moest in januari 2024 een nieuwe Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines een noodlanding maken door het verlies van een deurpaneel tijdens de vlucht. Later werden meer gebreken in toestellen van Boeing gevonden.

Het incident, dat op 5 januari 2024 plaatsvond, legde ernstige veiligheidsproblemen bloot bij Boeing en droeg bij aan het vertrek van de toenmalige topman Dave Calhoun. "We hebben een ongekend aantal onaangekondigde veiligheidscontroles uitgevoerd. Ook voeren we maandelijkse statusbeoordelingen uit met managers van Boeing om de voortgang te bewaken en zullen we het verscherpte toezicht blijven voortzetten", aldus Whitaker.

Whitaker gaf Boeing in februari opdracht om een ​​plan voor verbetering van veiligheid en kwaliteit door te voeren. Ook erkende hij destijds dat de FAA tekort was geschoten in het toezicht op Boeing. "Dit is geen project van een jaar. Wat nodig is, is een fundamentele culturele verschuiving bij Boeing die is gericht op veiligheid en kwaliteit boven de winst. Dat vereist aanhoudende inspanning en toewijding van Boeing, en onverminderde controle van onze kant", aldus Whitaker.