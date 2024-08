Michael Madsen gearresteerd om huiselijk geweld

Michael Madsen is gearresteerd wegens huiselijk geweld. Het incident zou hebben plaatsgevonden in zijn huis in Malibu, in de Amerikaanse staat Californië, meldt Fox News Digital.

De Donnie Brasco-acteur werd in de nacht opgepakt en overgebracht naar het politiebureau. De 66-jarige Madsen werd vrijgelaten nadat hij een borgsom van 20.000 dollar had betaald.

De lokale politie arresteerde Madsen nadat een vrouw had gebeld. "De vrouw beweerde dat haar man haar had geduwd en buitengesloten", aldus de politie tegen Fox News Digital. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.