Brussel keurt Duitse steun van 5 miljard voor chipfabriek goed

BRUSSEL (ANP) - Duitsland mag de bouw van een fabriek voor halfgeleiders in Dresden steunen met 5 miljard euro. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de financiële hulp voldoet aan Europese regels voor staatssteun. Ook de Nederlandse chipmaker NXP en het Taiwanese concern TSMC investeren in de fabriek, die vanaf 2027 voor meerdere bedrijven halfgeleiders moet produceren.

De miljardensteun is volgens de dagelijkse leiding van de Europese Unie geoorloofd dankzij Europese wetgeving die de chipsector in het landenblok moet helpen groeien. Volgens de zogeheten Chips Act is staatssteun toegestaan voor bepaalde nieuwe, geavanceerde halfgeleiderfabrieken.

Volgens de Europese Commissie is de Duitse hulp ook geoorloofd omdat de voor Europa "unieke" fabriek zonder staatssteun niet gebouwd zou worden. Tegelijkertijd verwacht Brussel "brede positieve effecten" van de fabriek, die als een zogeheten open foundry werkt. Dat is een fabriek die in opdracht van andere bedrijven op grote schaal chips produceert. Dit doet de fabriek niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor andere bedrijven.

Naast TSMC en NXP investeren ook de Duitse chipbedrijven Bosch en Infineon in de fabriek, die European Semiconductor Manufacturing Company heet. TSMC is met een belang van 70 procent de grootste aandeelhouder.