Media: VS verplaatsen zware bommenwerpers naar Stille Oceaan

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Twee Amerikaanse B-2-bommenwerpers zijn onderweg naar het eiland Guam, in de Stille Oceaan, melden persbureau Reuters en The New York Times (NYT). Daarvandaan vliegen ze mogelijk door naar een luchtmachtbasis op Diego Garcia, in de Indische Oceaan. Vanaf Diego Garcia kunnen ze volgens experts worden ingezet in het Midden-Oosten.

De B-2 kan worden uitgerust met zware bommen die tientallen meters diep in de aarde doordringen voordat ze ontploffen. Israël heeft die nodig om ondergrondse nucleaire doelen in Iran te treffen.

De NYT meldt dat president Donald Trump zaterdagavond overlegt met zijn Nationale Veiligheidsraad. Volgens de krant wordt gesproken over mogelijke Amerikaanse inmenging in het conflict tussen Israël en Iran.