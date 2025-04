Michelle Obama: “We gaan niet scheiden”

In een recente aflevering van de podcast Work in Progress, sprak Michelle Obama zich openlijk uit over de geruchten dat zij en Barack Obama uit elkaar zouden gaan. Haar afwezigheid bij twee belangrijke gebeurtenissen in januari – de begrafenis van Jimmy Carter en de inauguratie van Donald Trump – zorgde online voor speculatie over huwelijksproblemen. Maar volgens Michelle is de realiteit veel simpeler én persoonlijker.

“Ik koos ervoor om te doen wat het beste was voor mij, niet wat ik moest doen,” zegt ze.

Het idee dat een vrouw als Michelle Obama haar eigen agenda volgt, lijkt voor velen onbegrijpelijk. “Mensen konden niet eens bevatten dat ik een keuze voor mezelf maakte. Ze moesten er wel van uitgaan dat we gingen scheiden.”

Waarom die geruchten zo hardnekkig zijn

Het feit dat Michelle twee publieke evenementen oversloeg, was voor sommigen genoeg om allerlei conclusies te trekken. Terwijl ze bij de begrafenis van Carter een volle agenda had, werd haar afwezigheid bij de inauguratie van Trump niet verklaard. Dat gaf de roddels extra zuurstof.

Toch koos Michelle ervoor om de geruchten niet rechtstreeks te ontkrachten. Ze sprak vooral over autonomie en het belang van keuzes maken los van verwachtingen van de buitenwereld. De boodschap: ik ben niet langer ‘First Lady’ – ik ben vooral mezelf.

Wie is Michelle zonder het Witte Huis?

Michelle Obama benadrukte dat deze fase in haar leven – zonder officiële verplichtingen en met volwassen dochters – haar ruimte geeft om na te denken over wie ze zelf wil zijn. “Nu is het tijd om mezelf die moeilijke vragen te stellen: wie wil ik elke dag écht zijn?”