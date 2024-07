Mick Jagger met zoon bij olympische schermwedstrijden Bron

Rolling Stone Mick Jagger lijkt zich prima te vermaken bij de Olympische Spelen in Parijs. Nadat de rocker vrijdag zijn 81e verjaardag vierde, was hij zaterdag bij schermwedstrijden te vinden.

Jagger had zijn achtjarige zoon Deveraux meegenomen naar het Grand Palais in de Franse hoofdstad. De Britse muzikant was zo onopvallend mogelijk gekleed en leek zich prima te vermaken. Op foto's is te zien dat hij geïnteresseerd naar de wedstrijden zat te kijken en af en toe even een gesprekje voerde met de jongen.

Jagger heeft acht kinderen. De 53-jarige Karis is zijn oudste kind. Daarna volgen Jade (52), Lizzie (40), James (38), Georgia May (32), Gabriel (26), Lucas (24) en Deveraux.