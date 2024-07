Trump vertelt christenen 'je hoeft nooit meer te stemmen' als hij gekozen is

Tijdens een toespraak op The Believers' Summit in West Palm Beach, Florida, heeft Donald Trump verklaard dat als hij opnieuw tot president wordt verkozen, christenen over vier jaar niet meer hoeven te stemmen. Hij riep zijn aanhangers op om "slechts deze keer" te stemmen, met de belofte dat "het dan opgelost zal zijn" en dat ze in de toekomst niet meer hoeven te stemmen.