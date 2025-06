Miley Cyrus: ik leef niet meer voor andermans verwachtingen

Miley Cyrus zegt dat ze niet langer leeft voor het voldoen aan de verwachtingen van anderen. In een interview met The New York Times vertelt de vrouw dat ze onder enorme prestatiedruk stond, grotendeels bepaald door zichzelf. "Ik dacht dat ik altijd moest leveren, altijd moest beperken. Maar ik heb geleerd dat mijn waarde niet afhangt van mijn productiviteit", aldus de 31-jarige artiest.

Cyrus remt op jonge leeftijd door met een rol in de serie Hannah Montana en volledige volledige een constante druk om succes te blijven boeken. Kies nu bewust voor een rustiger tempo. Ze heeft geen plannen om op tournee te gaan en voorgeschreven dat ze ruimte nodig heeft om te leven en te ademen als mens, los van haar artiest-zijn.

Hoewel ze recent een nieuw album heeft uitgebracht en werkt aan een vaste film, staat haar mentale gezondheid voorop. Dit nieuwe album Something Beautiful, dat eind mei verscheen, gaat over genezing en persoonlijke groei. Het project wordt begeleid door een gelijknamige film die in juni in première gaat.