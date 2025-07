Besluit over voorgeleiding verdachten Alblasserdam na weekend

ROTTERDAM (ANP) - De verdachten die vastzitten voor de steekpartij in Alblasserdam waardoor een leraar zwaargewond raakte, worden eventueel na het weekend voorgeleid. Vrijdag toetst de rechter-commissaris of hun aanhoudingen rechtmatig zijn. Als dat het geval is, mogen ze nog drie dagen worden vastgehouden.

In dat geval besluit het Openbaar Ministerie na het weekend over een voorgeleiding, aldus een woordvoerder. De rechter-commissaris bepaalt dan of de verdachten langer vast blijven zitten.

Het gaat om drie mannen tussen de 35 en 44 jaar uit Drieborg, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Het besluit over de voorgeleiding laat onder meer op zich wachten doordat het onderzoek nog niet klaar is. Ook speelt een rol dat de termijn voor de voorgeleiding zaterdag verstrijkt, maar er wordt in het weekend niet voorgeleid.

Donderdagavond heeft de politie huizen in Alblasserdam en Dordrecht doorzocht, maar niets gevonden. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen waarom de woningen doorzocht werden.