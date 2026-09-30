Overleden: Paulien Cornelisse (50) overleden

Paulien Cornelisse is woensdagmiddag op 50-jarige leeftijd overleden. De schrijver, cabaretier, columnist en televisiemaker liet miljoenen Nederlanders horen wat ze eigenlijk zeggen als ze ‘zeg maar’ zeggen. In 2024 maakte ze bekend dat ze kanker had.

Van ‘zeg maar’ tot bestseller

Cornelisse werd op 24 februari 1976 in Amsterdam geboren en studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar doorbraak kwam in 2009 met Taal is zeg maar echt mijn ding, een boek over alledaags taalgebruik dat 124 weken in de Bestseller 60 stond. In 2013 waren er al 700.000 exemplaren van verkocht; in 2018 volgde een verfilming.

Daarna kwamen onder meer En dan nog iets, Taal voor de leuk, Japan in honderd kleine stukjes en haar fictiedebuut De verwarde cavia, over een cavia die op kantoor werkt. Aan het vervolg, De verwarde cavia – Terug op kantoor, begon ze tijdens haar behandelingen. Dat boek won in 2025 de NS Publieksprijs. In datzelfde jaar schreef ze het Boekenweekessay Hèhè.

‘Ik hou van het moment in een gesprek waarop je je realiseert dat er een hele wereld is waarvan jij nooit iets hebt afgeweten.’

Op het podium, in de krant en op tv

Op het toneel stonden onder meer Dagbraken, waarvoor ze de Neerlands Hoop kreeg, Hallo Aarde, Maar ondertussen, Om mij moverende redenen en Aanstalten. Sinds 2008 organiseerde ze met Micha Wertheim Echt Gebeurd, waar mensen waargebeurde verhalen vertellen. Vanaf 2018 schreef ze drie keer per week een column op de voorpagina van de Volkskrant.

Het grote publiek kende haar ook van televisie. In 2013 won ze Wie is de Mol?, voor de VPRO maakte ze de Japan-serie Tokidoki en sinds 2025 was ze het vaste jurylid van De slimste mens, als opvolger van Maarten van Rossem. Onze Taal riep haar uit tot taalpionier van de eeuw, De Taalstaat op NPO Radio 1 tot Taalstaatmeester 2025.

Ziek, en toch blijven observeren

In augustus 2024 blies Cornelisse haar voorstelling Komma nog voor de première af, omdat bij haar kanker was vastgesteld. Haar columns bleef ze schrijven, ‘zolang het gaat’. Een aantal ervan speelde zich af in wachtkamers en het ziekenhuis. Onlangs vertelde ze in De slimste mens dat ze chemotherapie had gehad. Een pruik wilde ze niet, dus droeg ze een blauw mutsje.

Over haar ziekte schrijven wilde ze niet zolang ze er nog middenin zat. Op de dag van haar overlijden maakte DeLaMar in Amsterdam nog bekend dat haar terugkeer op het toneel niet doorgaat. Ze zou er van oktober tot half januari Waar was ik gebleven spelen, maar haar gezondheid liet dat niet meer toe.

‘Je mag best over iets vertellen wat erg voor je is, maar als je er nog middenin zit, werkt het niet.’

Cornelisse was de partner van schrijver en podcastmaker Chris Bajema.

Paulien Cornelisse (1976-2026) - Geboren: 24 februari 1976, Amsterdam - Doorbraak: Taal is zeg maar echt mijn ding (2009) - Theater: vijf avondvullende voorstellingen, van Dagbraken (2008) tot Aanstalten (2022) - Televisie: winnaar Wie is de Mol? (2013), jurylid De slimste mens (sinds 2025) - Prijzen: Neerlands Hoop, Tollensprijs, NS Publieksprijs 2025, Taalstaatmeester 2025