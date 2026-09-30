EOD vindt geen explosief in tas na bommelding bij vliegbasis

LEEUWARDEN (ANP) - De tas van de man die woensdag bij de vliegbasis in Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding, blijkt geen explosief te bevatten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de tas na onderzoek veilig verklaard. Dat meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De man kwam rond 12.15 uur buiten de poort van de vliegbasis aanlopen. Tegen de beveiliging zei hij dat hij een bom bij zich had. Vervolgens zette hij een tas op de grond en haalde daar spullen uit die er op het oog uitzagen alsof ze onderdeel van een explosief konden zijn.

De beveiliging nam de melding serieus, hield de man aan en waarschuwde de Koninklijke Marechaussee. Een deel van de omgeving rond de hoofdpoort werd afgesloten en de omgeving werd ontruimd. De EOD onderzocht de tas.

Het onderzoek duurde tot ongeveer 16.00 uur. Daarbij werd geen explosief aangetroffen. Wat er precies in de tas zat, is niet bekendgemaakt.