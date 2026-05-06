Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

De gezondheid van Patricia Paay (77) gaat achteruit en in haar omgeving zijn er grote twijfels of het ooit nog beter wordt. Een recent filmpje met haar dochter Christina Curry toont de ooit zo spraakzame zangeres opvallend stil en afwezig – een zeldzaam moment van rust voor de vrouw die vijftig jaar lang graag van zich liet horen.

Valpartij zet streep door comeback

Paay kampte de afgelopen jaren met stevige gezondheidsproblemen na een valpartij van de trap. De val had behoorlijke gevolgen: ze was lange tijd aan huis en bed gebonden, terwijl een bacteriële infectie roet in het eten gooide bij haar herstel. In 2024 vertelde ze aan Privé : "Gillend ben ik in mijn ziekenhuisbed door de gang gesjeesd als mijn heup er weer eens uitschoot". De strijd om 'eeuwige jeugd', zoals ze die jarenlang voerde, lijkt ze langzaam te verliezen.

Vierde scheiding valt rauw op haar dak

Ook haar vierde huwelijk, met de veel jongere Robbert Hinfelaar (37), liep in 2025 op de klippen. Voor Paay, die dacht eindelijk de man te hebben gevonden om 'de eindstreep mee te halen', kwam dit totaal onverwacht. Het leeftijdsverschil was nooit een probleem geweest – ook niet bij eerdere mannen – maar haar gezondheid bleek uiteindelijk de doorslag te geven.

Van villa met helikopterdek naar flatje

Door haar blijvende beperkingen moest Paay verhuizen naar een toegankelijke woonruimte. Na een periode bij zus Yvonne Keeley te hebben ingewoond, vond ze een flatwoning. Vriend Gordon regelde nog snel een tafel, stoel en bank voor haar nieuwe stek. Best een verschil met de Belgische villa met zwembad en helikopterdek die ze ooit met Adam Curry bewoonde.

Stilletjes de zaal uit