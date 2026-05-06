Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Meer dan een kwart van de Nederlanders wast de kip , maar is dat wel zo'n goed idee? Het Voedingscentrum heeft onderzoek gedaan naar de gewoonte om voor de bereiding rauwe kip te wassen onder de kraan.

Vooral 55-plussers, mannen en Nederlanders met een lage sociaal-economische positie wassen het rauwe kippenvlees eerst af, voordat het in de pan belandt. "Wat we zien is dat veel mensen het wassen van rauwe kip van huis uit hebben meegekregen: 42 procent van de respondenten gaf dat aan", legt expert voedselveiligheid Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum uit aan de NOS

Voedselvergiftiging

Mensen willen bacteriën 'wegspoelen' en vinden het hygiënischer om de kip te wassen, maar zo neemt de kans op voedselvergiftiging juist toe. De salmonella- en campylobacterbacteriën spetteren van de rauwe kip in het rond en belanden zo op het aanrecht. “Je kunt het dus beter niet doen”, zegt het Voedingscentrum.