Axios: VS denken nabij conceptakkoord einde oorlog Iran te zijn

WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis denkt dicht bij een conceptovereenkomst met Iran te zijn over een einde aan de vijandelijkheden, meldt het Amerikaanse nieuwsmedium Axios op basis van ingewijden. De Amerikanen zouden de komende twee dagen een antwoord van Iran verwachten.

Het zou gaan om een memo van één pagina met daarin onder meer toezeggingen over het verrijken van uranium, sanctieverlichtingen en het vrijgeven van miljarden aan bevroren Iraanse tegoeden.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde recentelijk aan zijn "Project Freedom" tijdelijk stil te leggen. Die maritieme beschermingsmissie moet toezien op veilige doorvaart in de door Iran geblokkeerde Straat van Hormuz. In het bericht dat Trump aan die keuze wijdde, schreef hij dat de opschorting van de missie samenhing met een mogelijk akkoord met Iran.

De premier van Pakistan, dat zich opwerpt als bemiddelaar in de onderhandelingen tussen Iran en de VS, zegt hoop te hebben "dat het huidige momentum leidt tot een duurzaam akkoord" tussen de landen. Premier Shehbaz Sharif bedankte op X verder Trump voor diens keuze Project Freedom stil te leggen. Iran zei daarover eerder herhaaldelijk dat het iedere vorm van Amerikaanse interventie in de Straat van Hormuz beschouwt als een schending van het staakt-het-vuren.