Peter Gillis moet zes maanden de cel in

De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Dat gebeurde in een zaak waarin de realityster en vastgoedondernemer werd verdacht van onder meer het jarenlang plegen van belastingfraude.

Peter Gillis is een opvallende verschijning in de Nederlandse media. Hij verwierf bekendheid als flamboyante eigenaar van vakantieparken en hoofdrolspeler in de realityserie Massa is Kassa. Met zijn markante uitspraken (hatseflats, daar word ik foxwild van), gouden ketting en Brabantse tongval groeide hij uit tot cultfiguur.

In de serie laat hij kijkers meekijken in zijn leven vol schnitzels, scootmobiels en zakelijke perikelen. Zijn bedrijven kwamen onder vuur te liggen wegens slechte arbeidsomstandigheden en hij zelf vanwege meerdere incidenten, waaronder een verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers.