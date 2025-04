Otter is na 40 jaar terug in het zuiden van Limburg

De otter is na veertig jaar terug in het zuiden van Limburg. Het Waterschap Limburg zegt na DNA-onderzoek zeker te weten dat er weer otters zitten rond Maastricht. Het waterschap analyseerde watermonsters op DNA-resten van onder meer urine, poep en haren, en vond zo - zonder het schuwe dier te zien - bewijs dat de otter terug is.

Het dier verdween in de jaren tachtig uit Nederland, mede door watervervuiling, bejaging en het verkeer. Begin deze eeuw werden enkele tientallen otters uitgezet in het noorden van het land. Sindsdien heeft het dier zich geleidelijk verspreid. Het waterschap zegt nu ook dat "duidelijke sporen" zijn vastgelegd. In de afgelopen jaren waren er rond Roermond al aanwijzingen dat daar otters zaten. Nu is het dier ook in het Zuid-Limburgse heuvelland waargenomen.

Of het om één otter gaat of om meerdere, kan het waterschap niet zeggen. "Dat vraagt extra onderzoek." Het Waterschap Limburg zegt dat verbetering van de waterkwaliteit en het aanleggen van natuurlijke oevers en faunapassages (waar otters veilig onder een weg door kunnen) hebben bijgedragen aan de komst van het dier.

De Zoogdiervereniging, die de verspreiding monitort, noemt het "heel bijzonder" dat de otter nu ook in Zuid-Limburg zit. "Hier zat op de verspreidingskaart een groot gat, dus dit is wel een 'juichje' waard", zegt Ellen van Norren, landelijk coördinator otter. "Al is het iedere keer dat het dier op een nieuwe plek opduikt ook weer spannend. Een otter moet nog een partner vinden en een lokale populatie opbouwen. En een kwart tot een derde van de otters wordt doodgereden door verkeer."

Bij de laatste telling, vijf jaar geleden, werd het aantal otters in Nederland op 450 geschat.