Prachtige nieuwe foto's van prinses Ariane, die vandaag 18 jaar is geworden

Prinses Ariane wordt vandaag 18 jaar. Over de jongste Oranje-telg is misschien wel het minste bekend. Kroonprinses Amalia omschreef haar eens als 'een beetje een dromer'. Moeder Máxima zei eerder dat ze 'ongelooflijk lief, heel vrouwelijk en etherisch is, maar tegelijkertijd enorm krachtig'.

Voor wie het nog niet wist: de laatste letter van haar naam spreek je niet uit. Je zegt dus Ariaan. De prinses heeft een heleboel hobby's: tekenen, paardrijden, dansen, zingen, gitaar en piano spelen. "Ze heeft ongelooflijk veel talenten”, zei haar moeder eens.

Sinds 2023 studeert prinses Ariane in een klein dorpje in Italië aan het United World College Adriatic. "Ze zal tijdens haar verjaardag en ook daarna heel erg bezig zijn met haar eindexamen”, vertelde koningin Máxima onlangs. "Dus ze zal er niet zijn op Koningsdag, helaas.”

Bekijk hier de nieuwe dromerige foto's van de prinses die het koninklijk huis vandaag op Instagram plaatste: