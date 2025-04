Bitcoin en andere crypto's fors omhoog na verrassende stap Trump

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin en andere cryptomunten zijn fors in waarde gestegen nadat president Donald Trump de financiële markten verraste met een verlaging en pauzering van importheffingen voor tientallen landen. De maatregel is bedoeld voor landen die bereid zijn tot onderhandelen en geen tegenmaatregelen treffen, heeft het Witte Huis aangekondigd.

's Werelds grootste digitale valuta ging woensdagavond (Nederlandse tijd) omhoog naar bijna 83.000 dollar, goed voor een stijging van meer dan 7 procent. Eerder op de dag stond de bitcoin nog op verlies. De munten xrp en solana stegen elk meer dan 11 procent. Ook ether, de op een na grootste cryptomunt, liet een duidelijke waardestijging zien.