Branden in Leidschendam, politie onderzoekt brandstichting

LEIDSCHENDAM (ANP) - Op en rond het Fluitpolderplein in Leidschendam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee keer brand gewoed en mislukte een poging om een gebouw in brand te zetten. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting. Er is nog niemand aangehouden.

Lokale media melden dat brandende jerrycans zijn geplaatst. De woordvoerder van de politie wilde daar niet op ingaan. De omvang van de schade is onbekend. Er zijn geen gewonden. De branden woedden bij een zwembad en een leegstaand pand waar een bibliotheek gevestigd was. Het andere getroffen gebouw was een sporthal.