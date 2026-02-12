Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Gisteren voltrok zich een klein drama op de 1500 meter voor mannen: Joep Wennemars werd zwaar gehinderd door de Chinese schaatser Lian Ziwen, waardoor hij minstens een bronzen plak misliep. Wat had Lian moeten doen?

"Overeind komen op de kruising en Wennemars laten voorgaan", klinkt het resoluut uit de mond van schaatsverslaggever Lisette van der Geest in de Volkskrant. "Maar nog handiger is om eerder in te grijpen. Als je de doorkomst van 600 meter nadert en het dreigt fout te gaan, wat je op dat punt kunt inschatten, moet je de binnenbocht uitwaaieren. Een ruimere bocht maken en vervolgens precies achter Wennemars uitkomen. Dan kun je zelfs in het zuchtje achter zijn rug mee en hoef je vermoedelijk niet eens rechtop te komen. Dan verloopt de wissel zonder problemen en hinder je niet een potentiële medaillekandidaat, iets wat je echt niet op je conto wilt hebben."

Wennemars deed niets verkeerd

Lian zag dit aankomen, aldus Van der Geest. "Vanaf die doorkomst, een ronde voor de finish, wist hij: ik moet nu óf een fenomenale binnenbocht rijden en ben er eventueel nipt voor, of we komen in de problemen. Maar het gebeurt allemaal in een split second. Het is ook moeilijk als de vermoeidheid toeneemt en je op die snelheid een beslissing moet nemen. En er is de druk van de Spelen."

Wennemars had dit niet zelf kunnen oplossen. "Hij had gewoon meer snelheid en wil zijn eigen lijn blijven rijden. Je wilt zo goed mogelijk naar de binnenbocht navigeren en je bocht goed aansnijden, zodat je geen extra meters hoeft te maken. Maar zijn tegenstander viel stil en Wennemars klapte er met meer snelheid gewoon bovenop."