Ouders reageren emotioneel en teleurgesteld na vonnis zedenzaak

DEN BOSCH (ANP) - De ouders van de kinderen die seksueel zijn misbruikt door onderwijsassistent Wesley W. uit Helmond, hebben emotioneel en teleurgesteld gereageerd op het vonnis van de rechtbank. "Dat het na een hoge strafeis bij acht jaar cel is gebleven, vinden de ouders teleurstellend", zegt een woordvoerder van Namens de Familie.

"Daarnaast is er ook sprake van opluchting bij de ouders, omdat alles wat besproken is in deze zaak ook echt bewezen is verklaard en de verdachte daarvoor schuldig is bevonden. Dat betekent voor de ouders heel veel, namelijk dat de verhalen van hun kinderen als de waarheid worden beschouwd."

Naast de celstraf van acht jaar legde de rechtbank tbs met dwangverpleging op. W. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. "De ouders hebben dat ervaren als respectloos. Ze vinden dat hij daarmee wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid", zegt de woordvoerder.