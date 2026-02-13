ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ouders reageren emotioneel en teleurgesteld na vonnis zedenzaak

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 12:26
anp130226124 1
DEN BOSCH (ANP) - De ouders van de kinderen die seksueel zijn misbruikt door onderwijsassistent Wesley W. uit Helmond, hebben emotioneel en teleurgesteld gereageerd op het vonnis van de rechtbank. "Dat het na een hoge strafeis bij acht jaar cel is gebleven, vinden de ouders teleurstellend", zegt een woordvoerder van Namens de Familie.
"Daarnaast is er ook sprake van opluchting bij de ouders, omdat alles wat besproken is in deze zaak ook echt bewezen is verklaard en de verdachte daarvoor schuldig is bevonden. Dat betekent voor de ouders heel veel, namelijk dat de verhalen van hun kinderen als de waarheid worden beschouwd."
Naast de celstraf van acht jaar legde de rechtbank tbs met dwangverpleging op. W. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. "De ouders hebben dat ervaren als respectloos. Ze vinden dat hij daarmee wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid", zegt de woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading