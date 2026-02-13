Nieuwe astronauten onderweg naar ISS

CAPE CANAVERAL (ANP/RTR) - Vier astronauten zijn opgestegen met een SpaceX-raket en onderweg naar het internationale ruimtestation ISS, is te zien op beelden van de NASA. Ze komen naar verwachting zaterdag aan, na een vlucht van zo'n 34 uur.

Aan boord van het ruimtevaartuig zijn twee Amerikanen, een Française en een Russische kosmonaut. Ze vertrokken vanaf Cape Canaveral, in het Amerikaanse Florida. Ze blijven acht maanden op het ISS. Ze worden opgewacht door drie mensen die al in het ruimtestation zijn.

De vier, die de naam Crew-12 hebben gekregen, gaan vanaf het ISS wetenschappelijk en medisch onderzoek doen naar onder meer bacteriën en microben.