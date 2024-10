Slachtoffers Thijs Römer hebben nog geen schadevergoeding gehad Bron

De drie slachtoffers van Thijs Römer hebben nog steeds geen schadevergoeding van de acteur ontvangen. Hun advocaat Maartje Schaap heeft een bericht hierover van de website Sikkom bevestigd.

Römer werd in augustus 2023 veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes. Daarnaast legde de rechtbank hem een taakstraf op van 240 uur en een schadevergoeding van 13.800 euro die hij moest betalen aan de drie slachtoffers. De acteur kondigde eerst aan in hoger beroep te gaan tegen de veroordeling, maar zag daar in maart vanaf.

Volgens Schaap loopt 8 november de betalingstermijn af voor Römer. Haar cliënten hebben nog geen cent ontvangen. "Ik zit hem al een half jaar achter de broek aan", stelt ze. "Maar hij laat het afweten. Deze manier van handelen komt niet overeen met zijn uitlatingen dat hij het zo verschrikkelijk vindt voor mijn cliënten wat er is gebeurd."

Als de acteur 8 november het geld niet heeft overgemaakt, dan spreekt de Nederlandse staat een speciaal potje aan waaruit dit soort vergoedingen voor slachtoffers kunnen worden voorgeschoten. Het is dan vervolgens de verantwoordelijkheid van de staat om het geld op Römer te verhalen, stelt de advocaat.

Advocaat Bénédicte Ficq, die Römer vertegenwoordigt in de zaak, was dinsdagavond onbereikbaar voor commentaar.