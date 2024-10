Google-moeder Alphabet profiteert van grote vraag clouddiensten

MOUNTAIN VIEW (ANP/RTR) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, blijft flink profiteren van een grote vraag naar zijn clouddiensten. Ook zijn de advertentie-inkomsten verder toegenomen, waardoor het Amerikaanse technologieconcern met zijn kwartaalresultaten de verwachtingen van analisten heeft overtroffen.

De omzet van Google's cloudplatform groeide met 35 procent naar 11,4 miljard dollar. Dat is volgens persbureau Reuters beduidend beter dan de doorsnee-analistenschatting van 10,9 miljard dollar. Deze activiteit, hoewel nog maar een klein deel van Alphabets omzet, groeit snel omdat bedrijven hun clouduitgaven flink opvoeren. Dat laatste is voor hen belangrijk in verband met de groeiende populariteit van alles wat met kunstmatige intelligentie (AI) te maken heeft.

De advertentieverkoop, die goed is voor het leeuwendeel van Alphabets totale omzet, steeg afgelopen kwartaal van 59,7 miljard naar 65,9 miljard dollar. De advertentie-inkomsten voor videodienst YouTube alleen groeiden met 12 procent. Alles bij elkaar bedroegen de opbrengsten 88,3 miljard dollar, wat 15 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met een derde naar 26,3 miljard dollar.