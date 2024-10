VS uiten zorgen over 'gruwelijke' Israëlische aanval in Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben bij Israël hun zorgen geuit over een aanval op het noorden van de Gazastrook, die volgens de Palestijnse autoriteiten aan zeker 93 mensen het leven heeft gekost. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een gruwelijk incident met een gruwelijke uitkomst".

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldde dinsdag dat een wooncomplex in Beit Lahiya was geraakt door Israël en dat er veel vrouwen en kinderen waren omgekomen. Er zouden ook nog tientallen mensen onder het puin liggen. De Israëlische krijgsmacht liet weten de berichten over burgerdoden te onderzoeken.

De VS hebben contact gezocht met Israël om te vragen wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder kon niet bevestigen hoeveel doden er zouden zijn.