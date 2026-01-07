ECONOMIE
Inflatie eurozone gezakt naar 2 procent

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 11:23
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in december gezakt naar 2 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. In november bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 2,1 procent op jaarbasis.
De lichte afzwakking komt vooral door lagere energieprijzen. De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, kwam uit op 2,3 procent. In de voorgaande drie maanden bleef die stabiel op 2,4 procent.
Volgens Eurostat werd de hoogste inflatie in het eurogebied gemeten in Estland en Kroatië (4,7 procent). In Cyprus is die opnieuw het laagst met 0,1 procent. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, bedroeg de inflatie respectievelijk 2 en 0,7 procent.
