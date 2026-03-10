ECONOMIE
Iran meldt schade aan historisch paleis na aanvallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 14:50
TEHERAN (ANP/DPA) - Iran beschuldigt de Verenigde Staten en Israël van het beschadigen van een historische locatie: het honderden jaren oude paleis Chehel Sotoun in Isfahan. "De wereld kan niet zwijgen terwijl de brute misdaden van de agressors het gedeelde erfgoed van de mensheid bedreigen", schreef een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken op X.
In Iraanse media circuleren beelden waarop te zien zou zijn dat schade is aangericht aan het interieur van het beroemde paleis uit de 17e eeuw. Het Iraanse ministerie noemt de getroffen locatie in het midden van het land een "culturele schat" van de hele wereldbevolking.
Factcheckers van de BBC verifieerden beelden van de schade, maar onduidelijk bleef wie verantwoordelijk is en wat het doelwit was van de aanval. Het is niet de eerste keer dat historische locaties tijdens de oorlog in de vuurlinie belanden. Er waren eerder ook berichten over schade aan het Golestanpaleis in Teheran. Dat staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
