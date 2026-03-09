Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

Multivitaminen zijn al jaren onderwerp van een fel wetenschappelijk debat. Zijn ze een eenvoudige manier om gezonder ouder te worden of vooral onderdeel van een miljardenindustrie zonder bewezen effect? Een nieuwe Amerikaanse studie levert nu aanwijzingen dat een dagelijkse multivitamine het biologische verouderingsproces mogelijk toch wel kan vertragen.

Onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital en Harvard Medical School analyseerden gegevens van bijna duizend deelnemers van gemiddeld ongeveer 70 jaar oud die twee jaar lang dagelijks een multivitamine of een placebo slikten.

Biologische leeftijd

Volgens de onderzoekers was er bij de deelnemers die een multivitamine namen sprake van een langzamere biologische veroudering. Dat werd gemeten met twee zogenoemde epigenetische 'verouderingsklokken', modellen die op basis van DNA-patronen in bloed voorspellen hoe snel het lichaam veroudert.

Bij deelnemers die multivitaminen gebruikten, nam de biologische leeftijd volgens deze modellen jaarlijks met ongeveer 0,11 tot 0,21 jaar minder toe dan bij de placebogroep. Eerder onderzoek suggereert dat zulke veranderingen kunnen samenhangen met een 3 tot 7 procent lager risico op kanker over een periode van tien jaar.

De studie testte naast multivitaminen ook een dagelijkse dosis van 500 milligram cacaoflavanolen, stoffen uit cacao die in eerdere studies gezondheidsvoordelen lieten zien. In deze analyse bleken ze echter geen effect te hebben op de onderzochte verouderingsklokken.

De onderzoekers noemen de resultaten “bemoedigend”, maar benadrukken dat grotere en langere studies nodig zijn om vast te stellen of de gemeten veranderingen ook leiden tot daadwerkelijk minder ziekte of een langere levensduur. Wel zagen deelnemers die multivitaminen slikten aanwijzingen voor verbeteringen in ontstekingswaarden en cognitieve functies.

Kanttekeningen

Opvallend is dat vooral deelnemers die aan het begin van het onderzoek relatief snel biologisch verouderden, het meeste baat leken te hebben bij de supplementen. Volgens de onderzoekers kan dat erop wijzen dat multivitaminen vooral helpen wanneer er sprake is van een voedingsdeficiëntie.

Onafhankelijke wetenschappers noemen de studie een belangrijke stap in supplementenonderzoek, maar plaatsen ook kanttekeningen. Of multivitaminen daadwerkelijk leiden tot een langere gezonde levensduur is volgens hen nog altijd een open vraag.