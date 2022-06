Uitgever Mai Spijkers beschuldigd van angstcultuur en erger

Onder leiding van Mai Spijkers, de bekendste boekenuitgever van Nederland, heerst er een verstikkende angstcultuur bij uitgeverij Prometheus. Dat stellen zestien oud-medewerkers in gesprekken met de Volkskrant.

Woede-uitbarstingen, pesterijen en intimidatie. De zestien van hen schetsen het beeld van een avontuurlijke, maar intimiderende werksfeer, die werd gedicteerd door de baas: uitgever, eigenaar en oprichter Mai Spijkers.

Aanleiding voor deze gesprekken is een persoonlijk essay van een van hen, auteur Ronit Palache. Palache was tussen 2010 en 2019 hoofd publiciteit en rechtenmanager van Prometheus. In het essay beschuldigt Palache haar voormalige baas van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Zij beschrijft hoe ook zij, aan de top van de organisatie, vernederingen onderging. De Volkskrant stelt vast dat Palache beslist niet de enige is en dat Spijkers een slechte baas is.