Het gaat niet goed met Salman Rushdie

Salman Rushdie (75) werd gisteren door een 24-jarige man neergestoken. De literair agent van Rushdie zegt dat de zenuwen in zijn arm door die steekpartij ernstig beschadigd zijn geraakt. Ook is hij in zijn lever gestoken. Hij verliest vermoedelijk ook een oog.

Het motief van de dader is nog niet bekend, de politie en FBI doen daar onderzoek naar. Hij had een kaartje gekocht voor de lezing en handelde waarschijnlijk alleen. Vooraf waren er volgens de politie geen aanwijzingen dat Rushdie gevaar liep bij de lezing.

In 1989 verklaarde de toenmalig geestelijk leider in Iran, ayatollah Khomeini, Rushdie vogelvrij en riep met een zogeheten fatwa op hem te vermoorden.

Salman Rushdie, een Brits staatsburger van Indiase afkomst - woonde de afgelopen 20 jaar in de VS en had een normaal leven hervat.