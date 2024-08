Leraren bestellen 50.000 exemplaren van boek Marjon Hoffman

Basisschoolleraren hebben Het telefoonboekje, het allereerste Nederlandse kinderboek in de vorm van een smartphone, massaal besteld voor hun leerlingen. Het opvallende boekje van schrijver Marjon Hoffman is inmiddels in een oplage van ruim 50.000 exemplaren besteld. Dat maakten boekenkoepel CPNB en telecombedrijf Odido, die het project steunt, zondag bekend.

Vanaf dit schooljaar geldt op alle basisscholen een telefoonverbod. Om deze nieuwe regel onder de aandacht te brengen lanceerden de twee partijen in april het boekje. Het verhaal gaat over Sam, die door zijn vervelende kleine zusje in de problemen komt. Via hun app-gesprekken lezen we hoe de problemen steeds erger worden. Het hele boek bestaat uit chatberichten.