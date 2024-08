Man (22) in ziekenhuis in Weert overleed door geweldsincident

WEERT (ANP) - De man die zaterdag overleed kort nadat hij was binnengebracht bij het ziekenhuis in Weert was kort daarvoor betrokken bij een geweldsincident. Dat meldt de politie zondag. Het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 22-jarige man uit het Limburgse Ospel.

De politie hield zaterdag een verdachte aan. Het gaat om een 35-jarige man, eveneens uit Ospel. De verdachte zit nog vast. De politie doet nog verder onderzoek.

De politie meldde zaterdag dat een persoon die ochtend "onder verdachte omstandigheden" bij het ziekenhuis in Weert was binnengebracht, waar deze korte tijd later overleed. Een tweede persoon werd kort daarna in Ospel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood.