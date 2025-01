Tips: Hoe verbrand je een boek?

Het klinkt vast ergens binnenkort: we gaan boeken verbranden!

Maar de praktijk is weerbarstiger, weet Slate. Als je, en dat is natuurlijk het mooiste, het gehate boek dichtgeslagen wil aansteken, dan kom je nergens.

Misschien zal het boek wat zwart aanslaan aan de kaft, maar branden gaat het niet. Zelfs niet overgoten met benzine. Je moet een boek bij de twee kaften pakken, zodat het helemaal openstaat en dan de bladzijden aansteken. Vuur heeft zuurstof nodig, en een dicht boek heeft die niet.

Er is nog een andere methode: een heleboel boeken opstapelen, zoals je hout opstapelt in de open haard. Hout en boeken zijn immers beide opeengepakte cellulose. Om dat kampvuur aan te krijgen moet je een begin vuur hebben, bijvoorbeeld bestaande uit tot proppen gevouwen bladzijde van het ergste boek. Niet te weinig, want de temperatuur moet zo hoog oplopen dat de boeken gaan branden.

Een aanmaak blokje kan natuurlijk ook, al zal de echte boekverbrander dat niet sportief vinden. Denk erom: zuurstof is het belangrijkste. Veel succes.

