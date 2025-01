TNO en RIVM: gebruik AI door werknemers kan voor stress zorgen

DEN HAAG (ANP) - Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) op de werkvloer heeft ook risico's, naast dat het veel kansen biedt en taken uit handen kan nemen. Werk wordt moeilijker en zwaarder, wat voor een toenemende mentale belasting kan zorgen. Dat stellen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en kennisinstituut TNO op basis van een verkennende studie naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor arbeidsomstandigheden.

Technologische ontwikkelingen, waaronder AI, kunnen werk uitdagender maken en geven ruimte voor eigen ontwikkeling, omdat veel routinematige en administratieve klusjes door AI kunnen worden geautomatiseerd. Het RIVM en TNO verwachten de grootste voordelen op het gebied van fysieke belasting en veiligheid, omdat robots bijvoorbeeld zwaar en gevaarlijk werk kunnen overnemen.

Tegelijkertijd is de keerzijde dat taken heel snel veranderen en niet iedereen dat kan bijhouden. "Dit kan voor stress zorgen", waarschuwen het RIVM en TNO. "Veel eenvoudige (routinematige) taken worden geautomatiseerd, waardoor het werk moeilijker wordt en meer aandacht vraagt."