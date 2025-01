Harry Mens nog steeds kwaad op Marianne Timmer: “Ze heeft me voor de bus gegooid”

Harry Mens heeft geen goed woord over voor hoe Marianne Timmer hem vorig jaar publiekelijk heeft laten vallen. “Ze heeft me gewoon echt verleid”, zegt hij in een podcast van Powned, nog altijd zichtbaar geïrriteerd door de situatie.

De rel ontstond afgelopen zomer toen de 77-jarige Harry en de 50-jarige Marianne hand in hand verschenen op de rode loper van het Amsterdam Diner. Ze poseerden samen glunderend voor de fotografen, wat direct leidde tot speculaties over een romance. Harry bevestigde destijds dat er een beginnende relatie was, maar Marianne haastte zich om dat te ontkennen: “Het is een beetje apart.”

Dolksteek

Voor Harry voelde Marianne’s ontkenning als een publiekelijke vernedering, zo vertelt hij nu. “Ze heeft me voor de bus gegooid, terwijl ze me echt verleid heeft, en dat neem ik haar kwalijk.”

Volgens Harry wist hij niet dat Marianne een andere man had. Over die situatie zegt hij vilein: “Die man neemt haar in de maling, want hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Daar doet ze het alleen af en toe een keer mee. Dan zeg ik: dat is ook geen echte liefde.”

Jutta

Hoe voelt Harry zich nu over alles wat er is gebeurd? “Ja, ik vind het jammer”, geeft hij toe. Toch heeft hij zijn blik alweer op andere vrouwen gericht. Over schaatsster Jutta Leerdam is hij duidelijk: “Nou, dat is wel een lekker wijf.”

Harry heeft volgens eigen zeggen absoluut geen gebrek aan vrouwelijke aandacht. “Ik heb heel veel leuke dames waar ik kennis mee heb. Ik ken heel veel vrouwen die ik ken en waar ik wel eens mee eet.” Het gaat om “misschien wel vier of vijf” dames, maar dat betekent niet dat hij met allemaal intiem is. “Met de helft? Nee, minder dan de helft.” En als hij met eentje in bed belandt? “Als het zo uitkomt.”

Vandaag Inside?

En wanneer zien we Harry aanschuiven bij Vandaag Inside? Dat gaat 'm waarschijnlijk niet worden. “Dat doe ik liever niet. Ik laat dat sprookje heel, joh.”

