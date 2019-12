Jules Deelder overleden (1944-2019)

De nachtburgemeester van Rotterdam en een van de bekendste dichters van Nederland is overleden. Drie weken geleden werd grootscheeps gevierd dat hij 75 was geworden.

Hij ging onveranderd gekleed in een zwart maatpak, droeg zijn zwart geverfde haar achterovergekamd. Het tijdschrift Esquire koos hem in 2010 als de best geklede man in het 20-jarig bestaan van het tijdschrift.[1]

Deelder leeft langdurig samen met A.M.C. (Annemarie) Fok.

Lotgenoten-Jules Deelder

Ons gaan is een komen

Ons komen een gaan

De zin van het leven

is dat we vergaan

De wereld van iedereen

Niemand de baas

Het heden is eeuwig

Alles is waar

God of Jehova

Allah Jahweh

De één is de ander

De ander de één

Ontsteekt uw geweten

Kijkt om u heen

Het lot dat we delen

laat niemand alleen