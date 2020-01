Weinstein met rollator naar de rechtbank

Harvey Weinstein is maandag bij de rechtbank in New York gearriveerd waar het misbruikproces tegen hem is begonnen. Voor het gerechtsgebouw stapte de gevallen filmproducent uit een geblindeerde auto en liep met een rollator naar binnen. Op de trappen werd Weinstein, die al langer kampt met zijn gezondheid, geholpen door de mensen om hem heen. De vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik hielden bij de rechtbank een persconferentie, onder wie de actrices Rosanna Arquette en Rose McGowan. "Nu we aan het begin van een nieuw jaar en een nieuw decennium staan, is er niet langer plaats voor seksuele intimidatie op werkplekken", zei Arquette. De 67-jarige Weinstein wordt door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Toch staat hij terecht voor aanklachten die betrekking hebben op slechts twee vrouwen, wat aangeeft hoe lastig het is om in dergelijke gevallen voldoende bewijs te verzamelen. Verwacht wordt dat het gehele proces zo’n twee maanden zal duren. Dinsdag begint de juryselectie.