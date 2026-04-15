Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

Wie in 2026 een huurwoning zoekt in een grote stad, moet diep in de buidel tasten. Uit de meest recente data van de Living Cost Index en Numbeo blijkt dat de wereldwijde huurprijzen onverminderd stijgen. De top 20 van duurste huursteden wordt gedomineerd door Noord-Amerikaanse en Zwitserse steden.

De mondiale top 20

New York City staat onbetwist op nummer één, met een gemiddelde maandhuur van 3.500 dollar voor een standaardappartement. San Francisco volgt op de voet met 3.300 dollar – mede door een opvallende stijging van 14 procent in één jaar. De top tien wordt verder gevuld door Boston, Miami, Zürich, Genève, San Jose, Singapore, Londen en Los Angeles.

Opvallend is de dominantie van Zwitserland. Volgens Numbeo-cijfers gepubliceerd door Manners Magazine liggen de zes duurste steden ter wereld qua totale woonkosten allemaal in het Alpenland: Zürich, Genève, Bazel, Lausanne, Lugano en Bern. New York is pas de eerste niet-Zwitserse stad op die lijst.

Buiten de usual suspects vallen Dubai (plek 13), Dublin (plek 17) en Hong Kong (plek 18) op. In Dubai stuwt een bevolkingsgroei van 15 procent sinds 2020 de huurprijzen op, volgens UBS.

En Nederland?

Amsterdam staat op plek 30 wereldwijd, met een gemiddelde maandhuur van circa 1.950 dollar (ongeveer 1.800 euro). Daarmee is de hoofdstad volgens Vastgoed Actueel de duurste huurstad van Europa wanneer wordt gekeken naar gemeubileerde appartementen. Rotterdam, Utrecht en Den Haag staan eveneens in de Europese top tien.

In 2026 stijgen de Nederlandse huren opnieuw stevig: 4,4 procent in de vrije sector en 6,1 procent in het middensegment. De uitpondgolf – beleggers die huurwoningen afstoten vanwege strengere regulering – vergroot weliswaar het aanbod, maar drukt de prijzen nauwelijks.

Wat verklaart de stijging?

Drie factoren drijven de mondiale huurcrisis: beperkte nieuwbouw, sterke bevolkingsgroei in steden en het feit dat koopwoningen voor veel mensen onbereikbaar zijn geworden. Die combinatie maakt huurders kwetsbaar – van Manhattan tot de Amsterdamse grachtengordel.