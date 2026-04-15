Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Reizen
in Europa is sinds de pandemie flink duurder geworden, maar er zijn nog steeds landen waar vakantiegangers in 2026 verrassend voordelig uit zijn. Dat blijkt uit een recente analyse van reisplatform Islands.com, die op basis van meerdere databronnen de vijf goedkoopste Europese landen om te bezoeken in 2026 in kaart bracht.
De studie combineert gegevens van Numbeo
, Budget Your Trip
en Eurostat, waarbij is gekeken naar de kosten van levensonderhoud, gemiddelde uitgaven van reizigers en prijsniveaus voor onder meer horeca, transport en diensten. Uit die vergelijking komen Noord‑Macedonië, Roemenië, Bulgarije, Polen en Kroatië als meest betaalbare bestemmingen naar voren.
Volgens de analyse liggen de prijzen voor vluchten en hotels in Europa gemiddeld nog altijd rond de 30 procent hoger dan in 2019, maar in deze vijf landen blijven de totale dagelijkse kosten duidelijk lager dan in populaire West‑Europese bestemmingen zoals Spanje, Frankrijk of Italië. Met name Noord‑Macedonië, Roemenië en Bulgarije vallen op door hun lage kosten voor eten, overnachtingen en lokaal vervoer.
Voor de ranglijst selecteerde de auteur eerst de twintig goedkoopste Europese bestemmingen bij Budget Your Trip en de twintig goedkoopste landen op de Cost of Living Index van Numbeo. Die lijsten zijn gecombineerd met Eurostat‑data over de goedkoopste landen voor transport, communicatie en horeca. Landen met een ongunstig reisadvies zijn vervolgens uitgesloten.
Bij gelijke scores keek de auteur, die al ruim twintig jaar als budgetreiziger door Europa trekt, naar eigen reiservaring om de doorslag te geven. Het resultaat is een top vijf die volgens hem zowel betaalbaar als reiswaardig is.
Voor Nederlandse vakantiegangers die schrikken van de hoge prijzen in populaire Zuid‑Europese landen, bieden deze vijf bestemmingen daarmee een aantrekkelijk alternatief voor een relatief goedkope vakantie
in 2026.
De top 5 goedkoopste landen
- Noord‑Macedonië Noord‑Macedonië komt uit de data naar voren als een van de allergoedkoopste landen van Europa om rond te reizen. Eten, overnachten en lokaal vervoer zijn er opvallend voordelig, zeker rond Ohrid en in de natuurgebieden.
- Roemenië Roemenië scoort hoog in ranglijsten voor lage kosten van levensonderhoud. Steden als Boekarest en de regio Transsylvanië bieden veel cultuur en natuur voor een fractie van de prijs die je in West‑Europa betaalt.
- Bulgarije: Bulgarije geldt al jaren als budgetfavoriet, met goedkope hotels, restaurants en openbaar vervoer. Eurostat plaatst het land onder de goedkoopste EU‑landen voor transport en diensten, terwijl je er ook nog eens stranden, bergen en levendige steden vindt.
- Polen. Polen is iets duurder dan de Balkanlanden, maar nog altijd een zeer betaalbare keuze voor stedentrips en natuurvakanties. Populaire bestemmingen als Krakau en Warschau combineren een relatief lage dagprijs met een goede infrastructuur en brede hotelkeuze.
- Kroatië Kroatië staat onderaan de top 5, maar is nog steeds aantrekkelijk voor reizigers die naar de Adriatische kust willen zonder Grieks of Italiaans prijsniveau. Volgens reisorganisaties en forums blijft Kroatië een budgetvriendelijke optie, zeker buiten de drukste eilanden en hoogseizoenmaanden.